Alle Sparten liefern - eine besonders

Den Löwenanteil seines Gewinns verdankte das Geldhaus auch 2025 seiner hauseigenen Investmentbank: Diese steigerte ihr Vorsteuerergebnis um ein Fünftel auf gut vier Milliarden Euro. Die Unternehmensbank steuerte mit 2,6 Milliarden Euro knapp ein Viertel mehr bei als im Vorjahr. Die Privatkundenbank samt Postbank und Norisbank konnte ihr Ergebnis auf 2,3 Milliarden Euro sogar fast verdoppeln. Gut lief es auch im Fondsgeschäft der Konzerntochter DWS : Die Sparte lieferte vor Steuern fast eine Milliarde Euro ab, eine Steigerung um 55 Prozent.