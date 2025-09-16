Das Geldhaus hat von der Bankenaufsicht die Genehmigung für eine weitere Rückkaufaktion über 250 Millionen Euro bekommen, die am Mittwoch starten soll und spätestens am 19. November abgeschlossen wird, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Vorstandschef Christian Sewing hatte einen weiteren Aktienrückkauf in diesem Jahr im Juli angekündigt, das Volumen aber nicht beziffert. Seit dem 1. April hat die Deutsche Bank bereits eigene Aktien für 750 Millionen Euro erworben.