Mit der jüngsten Erholung knüpfte das Papier an den Erfolgskurs der vergangenen Wochen und Monate an. In den vergangenen zwölf Monaten zog der Kurs um mehr als 50 Prozent an. Seit April 2022 beläuft sich das Kursplus auf fast 150 Prozent. Damit gehört die Deutsche-Bank-Aktie in den vergangenen Jahren zu den besten deutschen Standardtiteln.