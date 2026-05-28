«Was uns stört, ist, dass die Begrenzung der Ausschussvergütung für den Vorsitzenden aufgehoben werden soll», erklärte Union-Investment-Fondsmanagerin Alexandra Annecke. «Die Erhöhung der Basisvergütung wäre für uns akzeptabel, nachdem sie sehr lange nicht erhöht wurde. Aber die vollständige Aufhebung der Deckelung der Ausschussvergütung ist sehr grosszügig bemessen und geht uns zu weit.»/ben/lea/DP/stk