Aufsichtsratschef Wynaendts sieht die Deutsche Bank auf dem Weg an die europäische Spitze. Es gebe viel Potenzial, noch weiter voranzukommen. «Wir haben bildlich gesprochen das Basislager erreicht. Von hier aus können wir nun den Aufstieg an die Spitze der europäischen Bankenindustrie in Angriff nehmen», sagte Wynaendts. «Genau das spiegelt sich in unserem Anspruch wider, zum European Champion zu werden.»