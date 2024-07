Vor Steuern lag der Gewinn im zweiten Quartal insgesamt bei 411 Millionen Euro. «Das ist das beste Ergebnis in einem zweiten Quartal seit 13 Jahren», schrieb Vorstandschef Christian Sewing in einem Brief an die Beschäftigten, den die Bank veröffentlichte. «Wir sind weiterhin auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2025 zu erreichen - einschliesslich der angestrebten Ausschüttung an unsere Aktionäre.»