Zuversicht vor Gericht

Mit Blick auf einen Termin beim Oberlandesgericht Köln an diesem Mittwoch sieht Sewing die Bank abgesichert. «Die verbleibenden Rückstellungen würden auch eine für uns ungünstige Entscheidung vollständig abdecken», schrieb er am Morgen in einem Brief an die Beschäftigten des grössten deutschen Geldhauses.