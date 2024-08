Die Deutsche Bank ist seit mehr als 40 Jahren in der Schweiz vertreten und beschäftigt derzeit rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zürich und Genf. Sie bietet laut eigenen Angaben als Universalbank lokal alle Leistungen über die vier Bereiche Privatkundenbank, Unternehmensbank, Investmentbank und Asset Management (DWS) an.