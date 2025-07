Der Fondsanbieter DWS hat trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten im zweiten Quartal mehr Geld von Anlegern eingesammelt. Die Nettozuflüsse summierten sich auf 8,5 Milliarden Euro, wie die Fondstochter der Deutschen Bank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. DWS-Chef Stefan Hoops sieht das Unternehmen damit auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von 4,50 Euro je Aktie zu erzielen. Analysten rechnen bislang im Schnitt nur mit 4,16 Euro.