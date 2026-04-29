Die Deutsche Bank ist mit einem überraschenden Gewinnsprung ins Jahr 2026 gestartet. Vorstandschef Christian Sewing sieht das Institut damit auf gutem Weg zu weiter steigenden Renditen, die er sich für die Zeit bis 2028 gesetzt hat. Der Krieg am Persischen Golf und seine wirtschaftlichen Folgen bereiten dem Manager offenbar wenig Angst, was das Geschäft der Bank betrifft. Die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle soll im laufenden Jahr sogar etwas sinken, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten jedoch mit Kursverlusten quittiert.