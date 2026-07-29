Zum Gewinnplus im zweiten Quartal trug die Investmentbank mit einem Sprung um fast 60 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro fast die Hälfte bei - jene Sparte also, von der sich die Deutsche Bank nach den Skandalen und teuren Rechtsstreitigkeiten der Vergangenheit unabhängiger machen wollte. Die Erträge - also die gesamten Einnahmen - in der Sparte stiegen mit rund 3,2 Milliarden Euro auf den höchsten Wert seit der Neuaufstellung des Geschäftsbereichs im Jahr 2019.