Konzernchef Christian Sewing sieht die Bank damit auf gutem Weg, im laufenden Jahr Erträge von rund 32 Milliarden Euro zu erzielen. «Mit Rekordergebnissen im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten haben wir bewiesen, dass wir als globale Hausbank in einem sich schnell ändernden Umfeld Wert für unsere Kunden und unsere Aktionäre schaffen», sagte Sewing. Im Gesamtjahr soll die Eigenkapitalrendite auf mehr als 10 Prozent klettern. In den ersten neun Monaten lag sie bei 10,9 Prozent./ben/stw/stk