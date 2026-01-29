Die Summe lag ‌auch über den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit 5,94 Milliarden Euro gerechnet hatten. Damit schloss die Deutsche Bank das sechste Jahr in Folge mit einem Gewinn ab. «Wir haben ⁠alle Finanzziele für 2025 erreicht», bilanzierte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Die Bilanz wird allerdings von neuen Geldwäsche-Ermittlungen gegen das Bankhaus überschattet. Am Mittwoch ​hatte das Bundeskriminalamt Räume der Bank durchsucht.