Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal so viel verdient wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Nach überraschend guten Geschäften sieht sich Deutschlands grösstes Geldhaus auf gutem Weg zu deutlich mehr Gewinn im laufenden Jahr. «Wir freuen uns sehr, sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr den höchsten Gewinn seit 2007 erzielt zu haben», sagte Vorstandschef Christian Sewing in Frankfurt. «Damit sind wir auf Kurs, unsere Ziele für 2025 zu erreichen.» Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten hervorragend an.