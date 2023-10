Die Postbank-Kundschaft muss sich auf erhebliche Einschnitte im Filialnetz gefasst machen. Die Deutsche Bank will bei ihrer Tochter in den nächsten zwei Jahren bis zu 250 der derzeit noch 550 Postbank-Zweigstellen schliessen, wie der Privatkunden-Chef des Frankfurter Dax -Konzerns, Claudio de Sanctis, am Montag in der «Financial Times» ankündigte.

30.10.2023 17:17