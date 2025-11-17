Die Deutsche Bank setzt sich nach ihrem Aufschwung der vergangenen Jahre ehrgeizigere Ziele für die Zeit bis 2028. Deutlich höhere Erträge und weitere Einsparungen sollen die Rendite auf das materielle Eigenkapital von derzeit mehr als 10 Prozent auf mehr als 13 Prozent nach oben treiben, wie der Dax -Konzern am Montag zu Beginn einer Investorenveranstaltung mitteilte. «Langfristig wollen wir der europäische Champion sein», sagte Vorstandschef Christian Sewing. Die Aktionäre können schon früher auf höhere Dividenden hoffen.