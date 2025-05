Werde dagegen erst im September ein Haushalt verabschiedet, falle der Bund für ein ganzes Jahr als Investor aus, warnte Hübner. Die derzeitigen Prognosen seines Verbands fallen noch ernüchternd aus: Für den öffentlichen Bau geht die Industrie aktuell von null Prozent Umsatzwachstum, also einer Stagnation, aus. Dies könne sich aber noch ändern. An diesem Mittwoch will die Branche auf dem Tag der Bauindustrie in Berlin ihre Forderungen gegenüber Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) erheben.