Bei den Fertigstellungen von Wohnungen, die 2024 auf rund 252.000 Einheiten eingebrochen waren, sieht der Verband aber weitere Rückgänge. Dieses Jahr dürften 225.000 bis 230.000 Wohnungen gebaut werden und 2026 dann 215.000 bis 220.000. Das sei eine Folge des Einbruchs bei den Baugenehmigungen. «Positive Zahlen erwarten wir aufgrund des langen Vorlaufs erst im Jahr 2027.»