Weniger Aufträge, aber mehr Umsatz: Die deutsche Baubranche blickt auf einen durchwachsenen Oktober zurück. Bereinigt um Preissteigerungen (real) verbuchte das Bauhauptgewerbe in dem Monat 11,8 Prozent weniger neue Aufträge als im September des laufenden Jahres. Allerdings war im Vormonat aufgrund von Grossaufträgen der höchste Wert seit März 2022 registriert worden, wie das Statistische Bundesamt einordnete.