Die Baumarktbranche in Deutschland kämpft mit Umsatzrückgängen. Die Kunden seien beim Einkauf in Bau- und Gartenmärkten angesichts der hohen Energiekosten und der Preissteigerungen bei Lebensmitteln zurückhaltender geworden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Peter Wüst, am Montag in Köln. Auch das Wetter mit kalten und regnerischen Tagen bis in den Mai habe zu der Entwicklung beigetragen.

21.08.2023 16:12