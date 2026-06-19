Hohe Kosten seien einer der Hauptgründe, warum in Deutschland zu wenig gebaut werde, heisst es in dem Aktionsplan, den Hubertz bei einer Konferenz der Bau- und Immobilienbranche in Frankfurt vorlegte. Es gehe bei der Reduzierung der Baukosten oft nicht mehr nur darum, Bauen attraktiver zu machen, heisst es darin. «Es geht darum, dafür zu sorgen, dass Bauprojekte überhaupt noch realisiert werden.» Die Baukosten seien auf ein «unsägliches Niveau» gestiegen, sagte Hubertz.