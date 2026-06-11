Auch das mit Schulden finanzierte Sondervermögen von 500 Milliarden Euro hat aus Sicht des Verbands bisher fast keine Belebung gebracht. Insgesamt seien 2025 nur 24 Milliarden Euro abgeflossen, an Länder und Kommunen aber bisher «kein einziger Euro», sagte Nachbauer. «Die Koalition hat versprochen: Kräne drehen sich, Bagger rollen, Strassen, Brücken und Bahnhöfe, Kindergärten und Schulen sollen endlich modernisiert werden. Wenn dieses Versprechen noch in dieser Legislaturperiode eingelöst werden soll, ist jetzt entschlossenes Handeln gefragt.»