In Belgien und Frankreich waren wegen Streiks etwa fünfmal so viele Arbeitstage ausgefallen. Umgerechnet auf einzelne Beschäftigte streiken die Deutschen durchschnittlich 10 Minuten pro Jahr. Auch in Finnland, Zypern und Spanien wurde der Studie zufolge deutlich mehr gestreikt als hierzulande. Wenige Arbeitskämpfe gab es im kooperativen Schweden (1 Ausfalltag) sowie in Österreich und Ungarn mit jeweils 4 Ausfalltagen auf 1.000 Beschäftigte.