Die Deutsche Börse bleibt dank der starken Schwankungen an den Börsen und guter Geschäfte mit Produkten rund um die Finanzmärkte auf Rekordkurs. Im laufenden Jahr peilt der Konzern weiter Bestmarken sowohl beim Erlös als auch Gewinn an. Allerdings blieb der Konzern im ersten Quartal vor allem beim Ergebnis hinter den Erwartungen der Experten zurück. Der operative Gewinn - gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) und ohne das stark von der Zinsentwicklung abhängige sogenannte Treasury-Ergebnis - stieg in den ersten drei Monaten des Jahres um elf Prozent auf 682 Millionen Euro, wie das im Dax notierte Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mitteilte.