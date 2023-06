Weimer, dessen Vertrag am 31. Dezember 2024 ausläuft, betonte, er strebe keine weitere Amtszeit an der Spitze der Deutschen Börse an. "Ich werde Ende nächsten Jahres 65." Ein Wechsel an der Vorstandsspitze sei nach dann sieben Jahren sinnvoll, sagte Weimer. "Ein Unternehmen muss immer wieder neues Blut bekommen, neue Ideen." Weimer, vormals Chef der Hypovereinsbank, hatte die Führung der Deutschen Börse nach einem Krisenjahr zum 1. Januar 2018 übernommen./ben/DP/zb