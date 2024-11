In dem Papier spricht sich die Deutsche Börse unter anderem für weniger Fragmentierung der Aktienmärkte in der EU aus, harmonisierte Anforderungen für Börsennotierungen, eine einheitlichere Finanzaufsicht sowie für eine stärkere Digitalisierung sowie Datennutzung in der Wirtschaft. Bürger sollten auch mehr investieren. EU-weit würden mehr als 33 Billionen Euro an Ersparnissen in Bargeld oder Bankeinlagen gehalten - «eine ungenutzte Ressource». Die EU solle neue Spar- und Investmentprodukte etablieren, unterstützt von Steueranreizen.