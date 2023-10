An der Börse zog die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Mittwoch um etwas mehr als ein Prozent auf 159 Euro an. Das Deutsche-Börse-Papier stand die vergangenen Wochen und Monate unter Druck. Seit dem bisherigen Rekordhoch von etwas mehr als 186 Euro im April dieses Jahres ging es um rund 15 Prozent nach unten. Im bisherigen Jahresverlauf zählt das Papier - anders als in den vergangenen Jahren - mit einem leichten Minus bisher zu den Verlierern im Dax. Anders sieht es bei der mittelfristigen Betrachtung aus. Seit dem Amtsantritt Weimers Anfang 2018 zog der Börsenwert des Unternehmens um etwas mehr als 60 Prozent auf knapp 30 Milliarden Euro an. Damit zählt die Deutsche Börse in diesem Zeitraum zu den 10 besten der 40 Dax-Werte./zb/la/he