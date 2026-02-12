Der Konzern geht dabei davon aus, dass sie nach der Transaktion von den Ratingagenturen weiter mit der guten Note «AA» bewertet wird. Dies ist für das Unternehmen wichtig, um die Finanzierungskosten unter anderem für seine Übernahmen nicht zu stark steigen zu lassen. Die Deutsche Börse setzt bei ihren mittelfristigen Zielen neben dem organischen Wachstum auch auf Übernahmen.