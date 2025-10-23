Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) ist im dritten Quartal nicht mehr so stark gewachsen wie zuletzt. Beim Blick auf die operative Marge (Ebitda-Marge) im laufenden Jahr wurde der Konzern nach neun Monaten aber etwas optimistischer. Der Deutsche-Börse-Konkurrent rechnet mit einem Anstieg um einen Prozentpunkt und damit am oberen Ende der bisherigen Spanne. Zudem kündigte die LSE den Rückkauf weiterer Aktien für eine Milliarde Pfund an. Damit sollen in den zwölf Monaten bis Februar 2026 eigene Anteile für 2,5 Milliarden Pfund erworben werden.