Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal dank guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte erneut kräftig zugelegt. Die Nettoerlöse ohne das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis stiegen in den drei Monaten bis Ende Juni um neun Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um zehn Prozent auf 980 Millionen Euro nach oben. Das Unternehmen schnitt damit besser ab, als Experten erwartet hatten.