Für Aktienanalysten sind die neuen Ziele keine Überraschung. Sie hatten ohnehin mit Werten in dieser Grössenordnung gerechnet. Die deutlichen Zuwächse im dritten Quartal lagen ebenfalls im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie, die den Xetra-Handel in der Nähe des Rekordhochs von vergangener Woche geschlossen hatte, gab nachbörslich in einer ersten Reaktion leicht nach./zb/he