An der Börse konnten der bestätigte Ausblick und die Quartalszahlen die Investoren nicht beruhigen. Die im Dax notierte Aktie büsste am Vormittag bis zu drei Prozent ein. Am Mittag konnte das Papier den Verlust etwas begrenzen, gehörte aber mit einem Abschlag von etwas mehr als einem Prozent auf 256 immer noch zu den schwächeren Dax-Werten .