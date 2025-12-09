Neben den Gewinnzielen kündigte die Deutsche Börse auch an, zusätzlich zur Dividende Aktienrückkäufe fortan fest einzuplanen. Das Volumen und der Zeitpunkt der Käufe würden jährlich festgelegt, wobei das Volumen von der erwarteten Höhe der überschüssigen Liquidität abhänge. Für 2026 sei vor diesem Hintergrund ein Aktienrückkauf von 500 Millionen Euro geplant. Die Dividendenausschüttungsquote soll dabei bei 30 bis 40 Prozent liegen, wobei die Dividende je Aktie kontinuierlich steigen soll.