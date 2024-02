Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer will in seinem Abschiedsjahr an der Konzernspitze das Rekordergebnis von 2023 nochmals übertreffen. Die Gruppe Deutsche Börse sei «bestens gerüstet für viele weitere erfolgreiche und wachstumsstarke Jahre», sagte Weimer am Donnerstag in der Zentrale des Dax-Konzerns in Eschborn. Im vergangenen Jahr setzte der Frankfurter Marktbetreiber dank höherer Zinsen und Zukäufe seinen Rekordlauf fort und verdiente so viel wie nie, wie das Unternehmen bereits am Mittwochabend mitgeteilt hatte. Die Aktie profitierte vom Ausblick und den Zahlen und gehörte wie schon oft in den vergangenen Monaten zu den stärksten Gewinnern unter den deutschen Standardwerten.

08.02.2024 11:46