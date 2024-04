Die Deutsche Börse bleibt dank gut laufender Geschäfte in vielen ihrer Sparten auf Rekordkurs. In den ersten drei Monaten kletterte die Nettoerlöse vor allem dank einer Übernahme um 16 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro nach oben, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstag in Eschborn mit.