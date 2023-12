Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft ist nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank noch nicht beendet. «Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland dürfte im vierten Quartal 2023 erneut leicht zurückgehen», schreibt die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Es wäre das zweite Quartal in Folge, in dem die Wirtschaftsleistung schrumpft, damit wäre Europas grösste Volkswirtschaft in einer «technischen Rezession».

18.12.2023 12:03