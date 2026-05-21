Industrie kurzfristig noch robust

Die Industrie zeige sich noch robust, stellt die Bundesbank fest. Im März verzeichneten die Unternehmen deutlich mehr neue Aufträge als im Februar. Dies könne aber auch daran gelegen haben, dass Bestellungen «in Erwartung von Knappheiten durch den Krieg im Nahen Osten» vorgezogen wurden. Die Bundesbank hält die Resilienz der Industrie für kurzlebig: Die Unternehmen dürften negative Auswirkungen des Krieges wie höhere Energiepreise, Lieferengpässe und Materialknappheit zunehmend zu spüren bekommen.