Steigende Inflationsraten erwartet

Allerdings dürfte die Teuerungsrate, die im Juni auf 2,3 Prozent gesunken war, nach Einschätzung der Bundesbank in den kommenden Monaten wieder etwas ansteigen. «Dazu trägt vor allem bei, dass der Tankrabatt Anfang Juli auslief. Ausserdem dürften sich allmählich die indirekten Effekte des jüngsten Energiepreisschubs auch auf der Verbraucherpreisstufe bemerkbar machen.» Höhere Energiepreise schlagen in der Regel mit Verzögerung auf den gesamten Warenkorb durch, der bei der Inflationsberechnung zugrunde gelegt wird.