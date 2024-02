«2023 schlagen die Leitzinsanhebungen voll durch», erläuterte Nagel. Die Euro-Währungshüter hatten im Kampf gegen die hohe Inflation seit Sommer 2022 zehnmal in Folge die Leitzinsen im Euroraum nach oben gesetzt. Die Zinswende machte sich auch in der Bilanz der EZB bemerkbar: Für 2023 wies die EZB erstmals seit 2004 einen Verlust aus. Wie schon ein Jahr zuvor fiel daher die Ausschüttung an die nationalen Notenbanken im Euroraum aus. «Die EZB-Verluste werden früher oder später die Gewinn-und-Verlust-Rechnung der Bundesbank belasten», führte Mauderer aus.