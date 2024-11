Bundesbank-Präsident Joachim Nagel befürchtet schwere Wohlstandseinbussen für Deutschland angesichts der von Donald Trump angekündigten Zollpolitik. «Sollten die Zollpläne umgesetzt werden, könnte uns das in Deutschland durchaus ein Prozent der Wirtschaftsleistung kosten», sagt Nagel der Wochenzeitung «Die Zeit». Das sei schmerzhaft, zumal die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr überhaupt nicht wachse und im kommenden Jahr wohl nur unter einem Prozent zulegen werde. «Kämen die neuen Zölle tatsächlich, könnten wir sogar in den negativen Bereich rutschen», meint Nagel.