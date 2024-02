Die Krise auf dem Markt für Gewerbeimmobilien lässt die deutsche Bundesbank aufhorchen. Das Thema müsse man in den kommenden Monaten «ganz aufmerksam im Blick behalten», sagte Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Donnerstag am Rande eines Treffens der G20-Finanzminister und Notenbank-Gouverneure in Sao Paulo (Brasilien). Bei der Entwicklung einzelner Märkte wie der Gewerbeimmobilien dürfe man das Thema Finanzstabilität nicht aus dem Blick verlieren.

29.02.2024 16:16