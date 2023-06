Bereits bekannt ist, dass kein Nationaler Sicherheitsrat gegründet werden soll, der aussen- und sicherheitspolitische Entscheidungen koordiniert und in Krisenlagen die operative Steuerung übernimmt. Es wird auch nicht erwartet, dass das Papier in die Tiefe geht, was einzelne Länder wie China angeht. Eine China-Strategie will die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP später vorlegen./mfi/DP/mis