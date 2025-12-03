Bei der Konferenz der KfW, die zum zweiten Mal stattfindet, kommen rund 50 Investoren mit der Finanz- und Energiewirtschaft sowie Politik zusammen. Die Investoren, darunter die Beteiligungsgesellschaften KKR und Apollo sowie Vertreter des norwegischen Staatsfonds, verwalten laut der Angaben ein Vermögen von mehr als zehn Billionen Euro. Bei der Konferenz soll auch der Investitionsbeauftragte von Kanzler Friedrich Merz (CDU), der frühere Commerzbank-Chef Martin Blessing, sprechen./als/DP/jha