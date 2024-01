Die Bundesregierung hat vom UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA eine rasche Aufklärung über die Vorwürfe einer mutmasslichen Beteiligung einiger seiner Beschäftigter am Massaker der Hamas in Israel verlangt. Es sei jetzt an UNRWA, «sehr schnell und rasch die notwendigen Schritte zur Aufklärung zu unternehmen, um diese Situation zu bereinigen», sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin. Er nannte es «erschreckend», dass sich einige UNRWA-Mitarbeiter an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt hätten.

29.01.2024 14:04