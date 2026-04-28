Allerdings gehe es auch um die Frage, wer diese Software bediene. «Das machen in der Nato tatsächlich Vertreter der Industrie, also der Firma Palantir», sagte Daum, der als Inspekteur den Cyber- und Informationsraum der Bundeswehr führt. Und: «So sehr wir an der Funktionalität interessiert sind für unseren eigenen Datenbestand, so unvorstellbar ist es eben momentan, Industriemitarbeiter auf den nationalen Datenbestand zuzulassen.»