Der Markt für Gewerbeimmobilien durchlaufe eine «Anpassungsperiode», sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Montag im Gespräch mit Bloomberg TV. «Die Zinsen sind weit höher als erwartet und so sind viele Unternehmen in Sorge und müssen ihre Erwartungen korrigieren. Ich denke, wir müssen uns der Situation bewusst sein.» Von allem, was er wisse, sei der Gesamtmarkt aber stabil, so Lindner.