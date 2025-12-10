Pharma wächst, Chemie tief im Minus

Die energieintensive Chemie litt vor allem während der Corona-Krise und kurz danach unter hohen Energiepreisen in Deutschland, die mittlerweile zwar wieder ein gutes Stück weit gefallen sind, im europäischen Vergleich aber immer noch recht hoch sind. Hinzu kommt die seit Jahren andauernde schwere Krise der chinesischen Immobilienindustrie, die vorher Unmengen an Bauchemikalien verschlang, sowie verstärkt eine allgemeine Konjunkturflaute und zuletzt auch noch ein Überangebot bei Basischemikalien auf den Weltmärkten, vor allem durch Billigkonkurrenz aus China. Und auch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump belastet stark - auch wegen der strömen mehr Chemieexporte von China nach Europa.