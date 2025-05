Kipp-Punkt einer ganzen Produktionskette

Dow prüft derzeit zentrale Anlagen in Europa - darunter auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. Gründe sind laut Unternehmen unter anderem hohe Energie- und Rohstoffpreise sowie zunehmende Marktüberkapazitäten. In der Region wäre vor allem der sogenannte Steamcracker betroffen, der aus Rohbenzin chemische Grundstoffe herstellt.