Depot-Kette im ganzen DACH-Raum verbreitet

Die Filialen des Deko- und Einrichtungshändlers Depot sind in vielen deutschen Innenstädten zu finden, ausserdem auch in der Schweiz und in Österreich. Doch bei der Handelskette aus dem unterfränkischen Niedernberg mit ihren 500 Geschäften, die während zehn Jahren zur Migros gehört hatte, gab es bereits in den vergangenen Jahren Schwierigkeiten.