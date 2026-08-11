Dank einer Produktionssteigerung um 0,7 Prozent in den ersten sechs Monaten rückt das für das Gesamtjahr angestrebte Ziel von inflationsbereinigt plus 2 Prozent wieder in greifbare Nähe. Die Stimmung in den Unternehmen wird besser: Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die allgemeinen Geschäftserwartungen fielen in der jüngsten Erhebung merklich besser aus.